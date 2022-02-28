EuroLeague'de şubatın MVP'si Sasha Vezenkov

Olympiakoslu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
EuroLeague'de şubatın MVP'si Sasha Vezenkov
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2022 21:17
Olympiakos'un Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Vezenkov, Olympiakos'un 4 maçından 3'ünü kazandığı ayda sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Şubat ayında 15,8 sayı, 5,5 ribaunt ve 18,5 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si oldu.

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.