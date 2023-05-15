EuroLeague'de sezonun en İyi beşi belli oldu!

THY EuroLeague'de 19-21 Mayıs tarihlerinde Kaunas'ta düzenlenecek olan Final Four öncesinde, 2022-23 normal sezonunun en iyi beşi belli oldu.
Sonuçlar; medya, taraftarlar, takım kaptanları ve başantrenörleri tarafından verilen oylarla belirlendi.
Eurolegaue resmi sitesinden açıklanan sezonun en iyi ilk beşi şu şekilde;
Yapılan açıklamada normal sezonun ikinci en iyi beşi de belirtildi
Normal sezonun en iyi ikinci beşi ise şu şekilde;
Darius Thompson (Baskonia)
Kevin Punter (Partizan)
Mike James (Monaco)
Wade Baldwin IV (Maccabi Tel Aviv)
Nikola Mirotic (Barcelona)
Sonuçlar; medya, taraftarlar, takım kaptanları ve başantrenörleri tarafından verilen oylarla belirlendi.
Eurolegaue resmi sitesinden açıklanan sezonun en iyi ilk beşi şu şekilde;
- Lorenzo Brown: 16.4 sayı, 3.0 ribaunt, 5.5 asist, 16.1 PIR
- Dzanan Musa: 15.2 sayı, 3.2 ribaunt, 2.7 asist, 16.4 PIR
- Sasha Vezenkov: 17.2 sayı, 6.8 ribaunt, 1.8 asist, 21.2 PIR
- Mathias Lessort: 12.0 sayı, 7.1 ribaunt, 1.4 asist, 19.1 PIR
- Walter Tavares: 10.9 sayı, 6.6 ribaunt, 2.2 blok, 17.3 PIR
Yapılan açıklamada normal sezonun ikinci en iyi beşi de belirtildi
Normal sezonun en iyi ikinci beşi ise şu şekilde;
Darius Thompson (Baskonia)
Kevin Punter (Partizan)
Mike James (Monaco)
Wade Baldwin IV (Maccabi Tel Aviv)
Nikola Mirotic (Barcelona)