EuroLeague'de sezonun en İyi beşi belli oldu!

19-21 Mayıs tarihlerinde Kaunas'ta düzenlenecek olan Final Four öncesinde, 2022-23 normal sezonunun en iyi beşi belli oldu.

Lorenzo Brown: 16.4 sayı, 3.0 ribaunt, 5.5 asist, 16.1 PIR

Dzanan Musa: 15.2 sayı, 3.2 ribaunt, 2.7 asist, 16.4 PIR

Sasha Vezenkov: 17.2 sayı, 6.8 ribaunt, 1.8 asist, 21.2 PIR

Mathias Lessort: 12.0 sayı, 7.1 ribaunt, 1.4 asist, 19.1 PIR

Walter Tavares: 10.9 sayı, 6.6 ribaunt, 2.2 blok, 17.3 PIR

THY EuroLeague'deSonuçlar; medya, taraftarlar, takım kaptanları ve başantrenörleri tarafından verilen oylarla belirlendi.Eurolegaue resmi sitesinden açıklanan sezonun en iyi ilk beşi şu şekilde;Yapılan açıklamada normal sezonun ikinci en iyi beşi de belirtildiNormal sezonun en iyi ikinci beşi ise şu şekilde;Darius Thompson (Baskonia)Kevin Punter (Partizan)Mike James (Monaco)Wade Baldwin IV (Maccabi Tel Aviv)Nikola Mirotic (Barcelona)