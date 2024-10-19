EuroLeague'de lider Kızılyıldız

Takım O G M A Y Av. P 1- Kızılyıldız 4 3 1 318 289 29 7 2- Barcelona 4 3 1 325 302 23 7 3- Monaco 4 3 1 350 330 20 7 4- Zalgiris 4 3 1 298 291 7 7 5- Fenerbahçe Beko 4 3 1 300 296 4 7 6- Panathinaikos AKTOR 4 2 2 155 147 8 6 7- Olympiakos 4 2 2 323 309 14 6 8- Partizan 4 2 2 345 338 7 6 9- Anadolu Efes 4 2 2 336 332 4 6 10- Real Madrid 4 2 2 344 345 -1 6 11- LDLC ASVEL 4 2 2 145 150 -5 6 12- Baskonia 4 2 2 304 308 -2 6 13- Maccabi Playtika 4 2 2 340 349 -9 6 14- Bayern Münih 4 2 2 363 376 -13 6 15- Paris Basketbol 4 1 3 342 348 -6 5 16- Alba Berlin 4 1 3 305 332 -27 5 17- EA7 Emporio Armani Milan 4 1 3 309 341 -32 5 18- Virtus Sagafredo Bologna 4 - 4 305 335 -30 4





Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk çift maç haftasının sonunda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız liderliğe yükseldi.Lig usulünde oynanan normal sezonda 18 takım salı ve çarşamba günleri 3. hafta, perşembe ve cuma günleri ise 4. hafta karşılaşmalarına çıktı.Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko 3. hafta maçında Kızılyıldız'a sahasında 76-57 kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı. Bu maçtan 2 gün sonra 4. haftada Almanya'da Alba Berlin'e konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 78-71 yendi. Fenerbahçe Beko, 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.Anadolu Efes de çift maç haftasında bir galibiyet aldı. Lacivert-beyazlılar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan 3. hafta maçında Maccabi Playtika'ya 93-91 kaybetti. Anadolu Efes, dün ise Yunan ekibi Olympiakos'u sahasında Shane Larkin'in etkili oyunuyla 91-89 yendi. Lacivert-beyazlılar ikişer galibiyet ve yenilgiyle 4. haftayı 9. sırada tamamladı.THY Avrupa Ligi'nde 4. haftanın sonunda liderlik koltuğu yine el değiştirdi ve zirveye Kızılyıldız yerleşti.Sırp temsilcisi, çift maç haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 76-57 yenerken, sahasında Barcelona'ya uzatma sonucunda 98-84 mağlup oldu.Ligde 3 galibiyet, 1 yenilgisi olan Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nin formatı gereği uzatmalarda atılan sayıların toplam sonuca eklenmemesiyle 4. haftayı averajla lider tamamladı.Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, çift maç haftasını istediği gibi geçiremedi.Ligin yeni ekibi Paris Basketbol'a deplasmanda 84-80 kaybeden Yunan ekibi, haftanın en önemli maçında İspanya'da Real Madrid'e ise 90-86 kaybetti. İlk yenilgilerini bu hafta alan Panathinaikos AKTOR, ikişer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.Avrupa Ligi'nde ilk 4 hafta sonunda namağlup takım kalmazken, İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna galibiyet alamayan tek takım oldu.Avrupa'da forma giyen Türk basketbolculardan Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven haftayı yenilgiyle kapattı.Monaco'da oynayan Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle takımının iki maçında da süre alamadı.Panatihinaikos AKTOR'daki milli basketbolculardan Cedi Osman, Paris Basketbol maçında 3, Real Madird deplasmanında ise 13 sayı kaydetti. Ömer Faruk ise Paris Paskebol karşısında 2, Real Madrid maçında ise 8 sayı attı.THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının En Değerli Oyuncular'ı (MVP) Olympiakos'tan Sasha Vezenkov ve Anadolu Efes'ten Shane Larkin oldu.Ligde 3. haftada Olympiakos'un EA7 Emporio Armani Milan'ı 89-68 yendiği maçta Vezenkov, 22 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistlik performansıyla 31 verimlilik puanı topladı. Vezenkov, 2. haftadan sonra 3. haftanın da MVP'si olmayı başardı.THY Avrupa Ligi'nde 4. haftanın MVP'si ise Anadolu Efesli Shane Larkin oldu. Lacivert-beyazlıların 91-89 kazandığı Olympiakos maçında 24 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle mücadele eden Larkin, 30 verimlilik puanı alarak haftanın MVP'si olmayı başardı.THY Avrupa Ligi'nde 3 ve 4. haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle:Alba Berlin-LDCL ASVEL: 84-79Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız: 57-76Maccabi Playtika-Anadolu Efes: 93-91Olympiakos-EA7 Emporio Armani Milan: 89-68Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris: 68-71Paris Basketbol-Panathinaikos AKTOR: 84-80Baskonia-Real Madrid: 76-72Partizan-Bayern Münih: 86-78Barcelona-Monaco: 86-71Alba Berlin-Fenerbahçe: 71-78Maccabi Playtika-Partizan: 79-91EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris: 82-85Real Madrid-Panathinaikos AKTOR: 90-86Bayern Münih-Paris Basketbol: 109-107Monaco-Virtus Segafredo Bologna: 101-85Anadolu Efes- Olympiakos: 91-89Kızılyıldız-Barcelona: 94-98 (uzatmada)LDLC ASVEL-Baskonia: 76-69THY Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en dikkati çeken maçında Fenerbahçe Beko, son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te sarı-lacivertlilerle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de ilk kez eski takımına, Panathinaikos formasıyla rakip olacak.Geçen yıl Dörtlü Final'de de karşılaşan iki takımın maçı Avrupa Ligi'nde haftanın maçı olarak gösteriliyor.THY Avrupa Ligi'nde sezonun 5. haftasının maç programı şöyle:21.30 Partizan-Virtus Sagafredo Bologna (Belgrad Arena)20.00 Zalgris-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)20.00 Monaco-Paris Basketbol (Gaston Medecin)21.30 Baskonia-Alba Berlin (Buesa Arena)21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes (Unipol Forum)21.45 Real Madrid-Kızılyıldız (Wizink Center)20.45 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR (Ülker)21.30 Barcelona-LDLC ASVEL (Palau Blaugrana)21.45 Bayern Münih-Olympiakos (Sap Garden)