EuroLeague'de ırkçılığa ömür boyu men

THY EuroLeague'de Olympiakos-Valencia Basket maçında hakeme ırkçı söylemde bulunan taraftara ömür boyu men cezası verdi.



Organizasyondan yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta iki takım arasında oynanan maç sırasında hakeme ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen taraftarın, bir daha maçlara alınmayacağı belirtildi.



Ev sahibi Olympiakos Kulübü de olayın ardından taraftarın satın aldığı kombine biletin iptal edildiğini ve maçlara bir daha alınmayacağını duyurdu.





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