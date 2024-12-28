EuroLeague'de haftaya bakış

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'de Fransa'yı temsil eden Monaco liderliğe yükseldi.



Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, ikinci yarının ilk haftası olan 18. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı.



EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp ekibi Partizan'a deplasmanda 90-81 kaybetti. Üst üste 3. yenilgisini alan sarı-lacivertliler haftayı 6. sırada tamamladı.



Anadolu Efes ise deplasmanda Monaco'ya 94-75 yenildi ve haftayı 7. sırada bitirdi.





Monaco liderliği devraldı



Monaco, bir diğer Fransa ekibi Paris Basketbol'dan liderliği devraldı.



Kırmızı-beyazlı ekip, Anadolu Efes'i farklı mağlup ederek 12. galibiyetine uzandı ve averajla Olympiakos'un önünde liderlik koltuğuna oturdu.



Paris Basketbol ise deplasmanda Baskonia'ya 94-81 yenilerek 3. sıraya geriledi.





Ergin Ataman'ın takımı kazanmaya devam ediyor



Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, üst üste 3. galibiyetini elde etti.



Yunan ekibi, Almanya deplasmanında Bayern Münih'i 80-69 yendi ve 4. sıraya yükseldi.





Haftanın MVP'si Hoard oldu



Ligde 18. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP), Maccabi Playtika'nın ABD'li oyuncusu Jaylen Hoard oldu.



Hoard, Maccabi Playtika'nın Zalgiris'i 95-78 yendiği maçta 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 34 verimlilik puanıyla haftanın en iyi oyuncusu olmayı başardı.





Sonuçlar ve puan durumu



Ligde 18. hafta maçlarının sonuçları ile puan durumu şöyle:



ALBA Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 69-80



Monaco (Fransa)-Anadolu Efes: 94-75



Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya): 95-78



EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan): 83-84



Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa): 83-69



Bayern Münih (Almanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 69-80



Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa): 94-81



Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko: 90-81



Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 74-78





19. haftada Türk derbisi oynanacak



THY EuroLeague'in 19. haftası Türk derbisine sahne olacak.



Fenerbahçe Beko, 3 Ocak Cuma günü Anadolu Efes'i ağırlayacak.





Ligde 19. haftanın programı TSİ şöyle:





2 Ocak Perşembe:



21.00 Zalgiris-Olympiakos (Zalgirio Arena)



22.00 LDLC ASVEL-EA7 Emporio Armani Milan (LDLC Arena)



22.00 ALBA Berlin-Monaco (Uber Arena)



22.30 Baskonia-Kızılyıldız (Buesa Arena)





3 Ocak Cuma:



20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)



22.15 Paris Basketbol-Barcelona (Accor Arena)



22.15 Panathinaikos AKTOR-Virtus Segafredo Bologna (OAKA Altion)



22.30 Partizan-Maccabi Playtika (Belgrad Arena)



23.00 Real Madrid-Bayern Münih (Movistar Arena)



