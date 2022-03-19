Euroleague'de haftanın MVP'si Wade Baldwin

THY Euroleague'de haftanın MVP'si, Bitci Baskonia'nın Amerikalı oyuncusu Wade Baldwin seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Euroleague'de haftanın MVP'si Wade Baldwin
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19 Mart 2022 16:20
İspanya temsilcisi Bitci Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Baldwin, haftanın MVP'si oldu.

Kariyerinde 3. kez bu unvanı kazanan 25 yaşındaki oyuncu, takımının sahasında 85-68 galip geldiği ALBA Berlin maçında 16 sayı, 10 asist ve 7 ribauntla "double-double" yaptı.

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