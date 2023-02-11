EuroLeague'de haftanın MVP'si Vezenkov

Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24. hafta karşılaşmalarında 40 verimlilik puanına ulaşan Vezenkov, bu sezon 5'inci, kariyerinde 9. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.



27 yaşındaki oyuncu, takımının 93-60 galip ayrıldığı ALBA Berlin deplasmanında 13'te 10 saha içi isabetiyle 28 sayı ve 13 ribaunt üretti.





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