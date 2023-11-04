EuroLeague'de haftanın MVP'si Tornike Shengelia

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Tornike Shengelia oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; euroleague.net
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EuroLeague'de haftanın MVP'si Tornike Shengelia
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04 Kasım 2023 16:14
Son güncelleme 04 Kasım 2023 16:35
İtalyan ekibi Virtus Bologna forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Gürcü basketbolcu haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Shengelia, takımının Anadolu Efes'i 93-81 mağlup ettiği maçta 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

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