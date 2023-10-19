EuroLeague'de haftanın MVP'si Tornike Shengelia

EuroLeague'de 3. haftanın MVP'si Virtus Bologna forması giyen Tornike Shengelia oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; euroleague.net
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EuroLeague'de haftanın MVP'si Tornike Shengelia
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19 Ekim 2023 13:56
İtalyan ekibi Virtus Bologna forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3. hafta karşılaşmalarında 32 verimlilik puanına ulaşan Gürcü basketbolcu haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Shengelia, takımının ALBA Berlin'i 87-76 mağlup ettiği maçta 26 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.

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