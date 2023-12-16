EuroLeague'de haftanın MVP'si Kostas Sloukas

EuroLeague'in 14. haftasının MVP'si, Panathinaikos forması giyen Kostas Sloukas oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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EuroLeague'de haftanın MVP'si Kostas Sloukas
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16 Aralık 2023 17:15
Panathinaikos forması giyen Kostas Sloukas, THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, haftanın MVP'si ünvanının sahibi oldu.

33 yaşındaki basketbolcu, Yunan ekibinin deplasmanda LDLC ASVEL Villeurbanne'ı 89-81 mağlup ettiği maçta 12 asistle kariyer rekoru kırarken, galibiyete 18 sayı, 5 ribauntluk katkı sağladı.

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