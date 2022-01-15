EuroLeague'de haftanın MVP'si Hackett

Daniel Hackett, THY Avrupa Ligi'nde 21. haftanın da MVP'si seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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EuroLeague'de haftanın MVP'si Hackett
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15 Ocak 2022 18:07
Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Daniel Hackett, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez en değerli oyuncu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, hafta içi oynanan 20. hafta maçlarında MVP seçilen 34 yaşındaki oyuncunun, ara vermeden oynanan 21. hafta karşılaşmalarında da aynı başarıyı tekrarladığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 4 maçın oynandığı 21. haftada, ABD kökenli İtalyan basketbolcu Hackett, 38 verimlilik puanıyla kariyerinin en iyi ikinci performansını gösterdi.

CSKA Moskova'nın sahasında Fransa temsilcisi ASVEL'i 90-83 mağlup ettiği karşılaşmada Hackett, 27 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

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