Euroleague'de haftanın MVP'si Fenerbahçe'den!

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li pivotu Johnathan Motley, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 19. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Motley, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Motley, takımının sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'i 79-71 yendiği maçta 22 sayı, 17 ribauntluk performans sergiledi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 19. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Motley, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Motley, takımının sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'i 79-71 yendiği maçta 22 sayı, 17 ribauntluk performans sergiledi.
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