EuroLeague'de haftanın MVP'si Elie Okobo

Monaco'nun Fransız basketbolcusu Elie Okobo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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EuroLeague'de haftanın MVP'si Elie Okobo
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31 Aralık 2022 15:42
Monaco'nun Fransız basketbolcusu Elie Okobo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Okobo, bu sezon ilk, kariyerinde 2. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

25 yaşındaki oyuncu, Monaco'nun sahasında 84-82 kazandığı Zalgiris maçında 22 sayı, 9 asist, 4 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

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