Euroleague'de haftanın MVP'si Anadolu Efesli Micic

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Vasilije Micic seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Euroleague'de haftanın MVP'si Anadolu Efesli Micic
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26 Şubat 2022 16:23
Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Micic, bu sezon 2'nci, kariyerinde ise 8. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

2020-2021 normal sezonunun MVP'si Micic, Anadolu Efes'in sahasında 109-77 kazandığı Maccabi Playtika maçında 20 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

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