EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu!

THY EuroLeague'de haftanın en değerli (MVP) oyuncuları belli oldu.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 31. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Micic ve Sant-Roos, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.



Bu sezon 3'üncü, kariyerinde 9. kez haftanın MVP'si seçilen Micic, Anadolu Efes'in sahasında 93-90 kazandığı Real Madrid maçında 29 sayı, 6 asist üretti.



Panathinaikos'un ağırladığı Bayern Münih'i 80-67 yendiği karşılaşmada 15 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Sant-Roos ise kariyerinde ilk defa haftanın MVP'si ödülünü aldı.





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