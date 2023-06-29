EuroLeague'de format değişikliği açıklandı

EuroLeague yönetimi seyir zevkinin artması ve takımların daha rekabetçi olabilmesi için yeni bir format getirildiğini açıkladı.



Gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek Play-In sistemiyle birlikte artık onuncu sıradaki takımında Play-off'a katılma şansı oldu.



ONUNCU SIRADA BİTİREN PLAY-OFF'A KALABİLECEK



EuroLeague yönetimi yaptığı açıklamada artık ilk 8 takımın direkt Play-off'a katılmayacağını açıkladı. Yeni formatla beraber artık normal sezonu 7. sırada bitiren takımla 8. sırada bitiren takım bir maçlık seride Play-In'de karşılaşacak. Bu serinin galibi normal sezonu 2. sırada bitiren takımla eşleşecek.



Normal sezonu 9. ve 10. sırada bitiren takımlarda kendi aralarında 1 maçlık seride karşı karşıya gelecekler ve kaybeden takım Play-off'a katılma hakkı kazanamayacak. Bu serinin galibi de 7. ve 8. sıra takımları arasında oynanan Play-In serisinin mağlubu ile tekrardan bir maçlık seriye çıkacak 7. ve 8. sıra takımının mağlubu ve 9. ve 10. sıranın arasında oynanan maçın galibi de normal sezonu 2. sırada bitiren takımla eşleşerek Play-off serilerine geçilecek.



WİLD CARD SAHİPLERİ AÇIKLANDI



Gran Canaria'nın, EuroLeague'den çekilmesiyle beraber Türk Telekom'unda aday olduğu Wild Card sonuçları açıklandı. Sırbistan takımı olan Kızılyıldız ve İspanya'da Valencia, Wild Card sahibi oldular.



Gelecek sezon EuroLeague'de oynayacak takımlarda tamamlanmış oldu. Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Valencia ve Baskonya, Sırbistan'dan Kızılyıldız ve Partizan, Yunanistan'dan Olympikos ve Panathinaikos, Fransa'dan Asvel ve Monaco, Almanya'dan Alba Berlin ve Bayern Münih, İtalya'dan Emporio Armani Milano ve Virtus Bologna, Litvanya'dan Zalgiris Kaunas ve İsrail'den Makkabi Tel Aviv takımları gelecek sezon bu prestijli kupa için savaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ