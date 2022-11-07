Euroleague'de Final-Four'un adresi belli oldu

THY Euroleague'de yeni sezon heyecanı tam gaz devam ederken, Final-Four'a hangi şehrin ev sahipliği yapacağı netleşmeye başladı.



Yunan basınında çıkan habere göre; Daha önce gündeme gelen Dubai ihtimali ortadan kalktı ve organizasyonun ev sahipliği için 1 numaralı aday Litvanya'nın Kaunas şehri oldu.



Euroleague yönetimi halen ev sahipliği konusundaki resmi kararını açıklamazken, iyi bir basketbol popülasyonuna sahip olan Kaunas şehrinin en kısa zamanda resmen açıklanacağı yazıldı.



Organizasyonun, Zalgiris Kaunas'ın evi olan 15 bin kişilik Zalgirio Arena'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.





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