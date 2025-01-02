EuroLeague'de bu hafta iki Türk temsilcisi karşı karşıya

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de cuma günü Anadolu Efes'i konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EuroLeague'de bu hafta iki Türk temsilcisi karşı karşıya
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02 Ocak 2025 13:49
Son güncelleme 02 Ocak 2025 13:50
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 19. haftasındaki Türk derbisinde cuma günü Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, son oynadığı 6 maçta tek galibiyetini Real Madrid deplasmanında elde etti.

Üst üste AS Monaco, Barcelona ve Partizan'a kaybeden başantrenör Sarunas Jasikevicius'un ekibi bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor.

Ligdeki 18 maçta 10 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko'nun ardından 7. sırada yer alıyor.

İç sahada aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen lacivert-beyazlı takım; Panathinaikos, Kızılyıldız ve Partizan karşısında savunmadaki oyunuyla dikkati çekmişti.

Tomislav Mijatovic'in ekibi, son maçında ise AS Monaco'ya deplasmanda 94-75 mağlup oldu.

İki ekip bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de olmak üzere 3 kez karşılaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini Anadolu Efes 83-82 kazanırken, Fenerbahçe Beko Süper Lig'deki müsabakayı 86-72, THY EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 83-78 kazandı.

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