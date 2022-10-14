EuroLeague'de Anadolu Efes itirafı!

THY EuroLeague Yönetimi, Anadolu Efes'in AS Monaco'ya deplasmanda uzatmalar sonucu 95-92 kaybettiği maçın sonunda Damir Javor ve hakem heyetinin hata yaptığını kabullendi.



Normal sürenin bitimine 6 saniye kala Vasilije Micic, üçlük denemesinden bulundu ancak şutu kaçırdı. Sırp yıldız, şut için zıpladıktan sonra yere inerken hem John Brown hem Jaron Blossomgame ayaklarını Micic'in düşeceği yere koyduğu için faule sebebiyet verdi. Micic yere indikten sonra büyük bir acı içinde kendini parkeye bıraktı. Micic, bu pozisyon sonrası tedavi gördüğü ve kendini denediği için bir müddet sahaya çıkamadı ve çıktığında ise ağrısı olduğu fark edildi.



Top potaya çarpmadığı için hücum süresinin sona erdiğine hükmedildi ve top Monaco'ya geçti. Monaco'da da Mike James son atıştan faydalanamadı ve maç uzatmalara gitti.



Bu pozisyon hakkında THY EuroLeague yönetiminden yapılan açıklama ise şu yönde:



"4. Çeyrekte, bitimie 6 saniye kala Vasilije Micic, üç sayı denemesinde bulundu. Şut kaçtı ve Micic yere inerken, Monaco'dan John Brown sağ ayağını; Jaron Blossomgame de yine sağ ayağını oyuncunun ineceği yere koydu. Micic, yere indiğinde her iki oyuncunun ayağına basmak zorunda kaldı ve burada faul çalınmadı. Bu karar yanlıştı. Doğrusu John Brown'a şutu bozduğu için faul çalınması, Micic'in 3 serbest atış kullanması ve maçın 5.5 saniye kaladan devam etmesiydi."





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