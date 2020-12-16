Euroleague 15. haftada Anadolu Efes'in konuğu Armani

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında çarşamba günü İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek

Haber; AA
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Euroleague 15. haftada Anadolu Efes'in konuğu Armani
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16 Aralık 2020 13:30
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında perşembe günü İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.  

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı. 

Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.



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