Euroleage'de haftanın MVP'leri McLean ve Shved

Yunanistan ekibi'tanve Rusya temsilcisi'den, THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanını paylaştı.Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CSKA Moskova'yı 88-86 yenen Olympiakos'ta ABD'li basketbolcu McLean ve Anadolu Efes'i 86-68 mağlup eden Khimki'de Rus oyuncu Shved, 30'ar verimlilik puanı toplayarak 13. haftanın MVP'leri oldu.Rusya ekibi CSKA Moskova karşısında 25 sayı, 12 ribauntla "double-double" yapan McLean, iki sayılık atışlarda 14'te 10, serbest atışlarda 10'da 5 isabetle oynadı.Anadolu Efes önünde 25 sayı, 2 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla mücadele eden Shved ise üç sayı çizgisinin gerisinden 10'da 6, iki sayılık atışlarda 5'te 3 isabet tutturdu.