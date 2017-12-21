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Euroleage'de haftanın MVP'leri McLean ve Shved

Olympiakos'tan McLean ve Khimki'den Shved, THY Euroleague'in 13. haftasının en değerli oyuncuları oldu.

Kaynak: AA
Euroleage'de haftanın MVP'leri McLean ve Shved
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21 Aralık 2017 16:59
Yunanistan ekibi Olympiakos'tan Jamel McLean ve Rusya temsilcisi Khimki'den Alexey Shved, THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanını paylaştı. 

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CSKA Moskova'yı 88-86 yenen Olympiakos'ta ABD'li basketbolcu McLean ve Anadolu Efes'i 86-68 mağlup eden Khimki'de Rus oyuncu Shved, 30'ar verimlilik puanı toplayarak 13. haftanın MVP'leri oldu. 

Rusya ekibi CSKA Moskova karşısında 25 sayı, 12 ribauntla "double-double" yapan McLean, iki sayılık atışlarda 14'te 10, serbest atışlarda 10'da 5 isabetle oynadı.

Anadolu Efes önünde 25 sayı, 2 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla mücadele eden Shved ise üç sayı çizgisinin gerisinden 10'da 6, iki sayılık atışlarda 5'te 3 isabet tutturdu.

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