Eurolague'de 25. haftada Anadolu Efes'in konuğu Olympiakos

#AnadoluEfesStüdyo yeni bölümüyle Olympiacos mücadelemizden önce Twitter ve Youtube'da canlı yayında! @Bilyoner yorumcusu @ukarakullukcu, @FitYemek'in kurucusu Emre Gökgöz ile gazeteci ve spor yorumcusu @ugurozan'ın konuk olacağı programı sakın kaçırma! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/V8K6xcgK33



— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 12, 2021

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında perşembe günü sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 13 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Ligde 11 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayan Olympiakos ise 12. sırada bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Anadolu Efes, 84-79'luk skorla kazanmıştı.Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 710. maçına çıkacak.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 709 karşılaşmada 401 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 462. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 461 karşılaşmada 244 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.