EuroCup'ta Beşiktaş, Joventut'a şans vermedi

Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu beşinci maçında konuk ettiği Joventut Badalona'yı 82-76 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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EuroCup'ta Beşiktaş, Joventut'a şans vermedi
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22 Ekim 2024 22:08
Son güncelleme 22 Ekim 2024 22:49
Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu beşinci maçında Joventut Badalona'yı konuk etti.
 BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar, 82-76 kazandı. 

Siyah-beyazlılar bu sonuçla grubundaki 3. galibiyetini alırken konuk ekip 3. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş Fibabanka, müsabakanın ilk çeyreğini 21-20 önde geçti. , Siyah-Beyazlılar, ilk yarıyı 42-41 önde tamamladı. 

Final periyoduna 58-54 önde giden ev sahib,i salondan 82-76 galip ayrıldı.

VAN BRONCKHORST DA İZLEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da mücadeleyi canlı takip edenler arasındaydı.



Salon: Beşiktaş Fibabanka

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Beşiktaş Fibabanka: Allman 16, Mathews 11, Needham 7, Sleva 7, Terry 10, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 9, Morgan 10, Kerem Konan, Martin 10

Joventut Badalona: Dotson 15, Busquets, Bray-Gates 13, Tomic 17, Hanga, Kraag 5, Ribas, Van Der Vuurst 3, Pustovyi 16, Vives 3, Robertson 4

1. periyot: 21-20

Devre: 42-41

3. periyot: 58-54

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