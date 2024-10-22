EuroCup'ta Beşiktaş, Joventut'a şans vermedi

Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu beşinci maçında Joventut Badalona'yı konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar, 82-76 kazandı.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla grubundaki 3. galibiyetini alırken konuk ekip 3. yenilgisini yaşadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da mücadeleyi canlı takip edenler arasındaydı.
Salon: Beşiktaş Fibabanka
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Beşiktaş Fibabanka: Allman 16, Mathews 11, Needham 7, Sleva 7, Terry 10, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 9, Morgan 10, Kerem Konan, Martin 10
Joventut Badalona: Dotson 15, Busquets, Bray-Gates 13, Tomic 17, Hanga, Kraag 5, Ribas, Van Der Vuurst 3, Pustovyi 16, Vives 3, Robertson 4
1. periyot: 21-20
Devre: 42-41
3. periyot: 58-54
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar, 82-76 kazandı.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla grubundaki 3. galibiyetini alırken konuk ekip 3. yenilgisini yaşadı.
Beşiktaş Fibabanka, müsabakanın ilk çeyreğini 21-20 önde geçti. , Siyah-Beyazlılar, ilk yarıyı 42-41 önde tamamladı.VAN BRONCKHORST DA İZLEDİ
Final periyoduna 58-54 önde giden ev sahib,i salondan 82-76 galip ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da mücadeleyi canlı takip edenler arasındaydı.
Salon: Beşiktaş Fibabanka
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Beşiktaş Fibabanka: Allman 16, Mathews 11, Needham 7, Sleva 7, Terry 10, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 9, Morgan 10, Kerem Konan, Martin 10
Joventut Badalona: Dotson 15, Busquets, Bray-Gates 13, Tomic 17, Hanga, Kraag 5, Ribas, Van Der Vuurst 3, Pustovyi 16, Vives 3, Robertson 4
1. periyot: 21-20
Devre: 42-41
3. periyot: 58-54