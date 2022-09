EuroBasket'te son 16'ya yükselen son takımlar belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D Grubu'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.



Grup aşamasındaki 5. ve son maçların ardından C Grubu'nda Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna ve İtalya, D Grubu'nda ise Sırbistan, Finlandiya, Polonya ve Çekya son 16 turu biletini aldı.



Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı son 16 turunda Yunanistan-Çekya, Finlandiya-Hırvatistan, Ukrayna-Polonya ve Sırbistan-İtalya eşleşmeleri oluştu.



Alınan sonuçlar şöyle:



C Grubu:



Hırvatistan-Ukrayna: 90-85



Estonya-Yunanistan: 69-90



Büyük Britanya-İtalya: 56-90



D Grubu:



Finlandiya-Hollanda: 88-67



Çekya-İsrail: 88-77



Sırbistan-Polonya: 96-69