EuroBasket'te son 16'ya kalan ilk takımlar belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B Grubu'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.



Grup aşamasındaki 5. ve son maçların ardından A Grubu'nda İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, B Grubu'nda ise Slovenya, Almanya, Fransa ve Litvanya son 16 turu biletini aldı.



Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı son 16 turunda Almanya-Karadağ, İspanya-Litvanya, Slovenya-Belçika ve Türkiye-Fransa eşleşmeleri oluştu.



Alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu:



Türkiye-İspanya: 69-72



Bulgaristan-Belçika: 80-89



Gürcistan-Karadağ: 73-81



B Grubu:



Litvanya-Bosna Hersek: 87-70



Fransa-Slovenya: 82-88



Macaristan-Almanya: 71-106



