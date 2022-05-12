EuroBasket'te son 16'ya kalan ilk takımlar belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B Grubu'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.
Grup aşamasındaki 5. ve son maçların ardından A Grubu'nda İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, B Grubu'nda ise Slovenya, Almanya, Fransa ve Litvanya son 16 turu biletini aldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı son 16 turunda Almanya-Karadağ, İspanya-Litvanya, Slovenya-Belçika ve Türkiye-Fransa eşleşmeleri oluştu.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Türkiye-İspanya: 69-72
Bulgaristan-Belçika: 80-89
Gürcistan-Karadağ: 73-81
B Grubu:
Litvanya-Bosna Hersek: 87-70
Fransa-Slovenya: 82-88
Macaristan-Almanya: 71-106