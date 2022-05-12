Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EuroBasket'te ilk mağlubiyetimizi aldık!

EuroBasket'te ilk mağlubiyetimizi aldık!

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, EuroBasket 2022 A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan'a iki uzatma sonucunda 88-83 yenildi ve 3. maçında ilk yenilgisini aldı.

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü ise 75-75 berabere biten üçüncü maçında Gürcistan'a ikinci uzatma bölümü sonunda 88-83 yenildi.

A Milli Takım grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Gürcistan ise ilk galibiyetini elde etti.

Taraftarları önünde oynanan maça hızlı başlayan Gürcistan, boyalı alanda bulduğu basketlerle 5. dakikaya 10-5 önde girdi. Savunmasını sertleştirerek rakibinin hızını kesen A Milli Takım, organize hücumlarla kaydettiği basketlerle üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyodu 25-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda Sertaç Şanlı ve Cedi Osman'ın basketleriyle başlayan A Milli Takım, 12. dakikada farkı 10 sayıya (29-19) çıkardı. Daha sonra yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve çok top kaybı yapan ay-yıldızlı takım karşısında 14-0'lık seri yakalayan Gürcistan, 19. dakikada 33-29 öne geçti. A Milli Takım bu periyotta sadece 8 sayı üretirken, Gürcistan soyunma odasına 36-33 önde gitti.

Karşılaşmada ikinci yarının ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, 25. dakikaya 43-41 Gürcistan'ın üstünlüğüyle devam edildi. Hücumda bir türlü ritim bulamayan ve savunmada da zaman zaman zorlanan A Milli Takım karşısında McFadden, Shermadini ve Andronikashvili ile etkili olan Gürcistan son periyoda da 53-49 önde girdi.

Dördüncü periyoda Alperen Şengün, Melih Mahmutoğlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başlayan A Milli Takım, 33. dakikada skoru 55-55 yaptı. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam eden ve takımların birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandığı çekişmeli maçta son dakikaya 66-66 berabere girildi. Son dakikada Gürcistan yaptığı ilk hücumdan boş dönerken, A Milli Takım, Alperen Şengün'ün kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala 68-66 öne geçti. Daha sonra Gürcistan'ın yaptığı hücumda Mamukelashvili attığı basketle bitime 2 saniye kala skoru 68-68 yaptı. A Milli Takım son 2 saniyedeki hücumundan sayı çıkaramazken, normal süresi 68-68 berabere biten maç uzatmaya gitti.

A Milli Takım'ın Sertaç Şanlı ve Cedi Osman ile sayı ürettiği, Gürcistan'ın da dış atışlardan McFadden ile karşılık verdiği ilk uzatma bölümü 75-75 berabere biterken, müsabakada ikinci uzatma bölümüne geçildi. İkinci uzatma bölümünde daha iyi bir performans sergileyen Gürcistan, salondan 88-83 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül Salı günü Belçika ile yapacak. Gürcistan ise dördüncü maçında aynı gün Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Gatis Salins (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)

Türkiye: Larkin 9, Buğrahan Tuncer 7, Cedi Osman 13, Alperen Şengün 21, Ercan Osmani 3, Furkan Korkmaz 4, Sertaç Şanlı 15, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu 11, Yiğitcan Saybir, Onuralp Bitim

Gürcistan: McFadden 17, Andronikashvili 15, Sanadze 13, Mamukelashvili 20, Shermadini 15, Tsintsadze 2, Bekauri 3, Jintcharadze 3, Bokolishvili, Burjanadze

1. Periyot: 25-19

Devre: 33-36

3. Periyot: 49-53

Normal süre: 68-68

1. Uzatma: 75-75

Beş faulle çıkan: 37.08 Shermadini (Gürcistan)

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika320123222575
2Karadağ3201235223125
3Türkiye3201256243135
4İspanya3201277234435
5Gürcistan3102228252-244
6Bulgaristan3003255306-513
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