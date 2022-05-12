EuroBasket'te Finlandiya, Çekya'yı geçti

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) D Grubu maçında Finlandiya ile Çekya karşı karşıya geldi.



Finlandiya, rakibini 10 sayı farkla 98-88 mağlup ederek salondan galibiyetle ayrıldı.



Finlandiya, bu sonuçla grupta 2. galibiyetini aldı. Çekya ise 3. mağlubiyetini aldı.



