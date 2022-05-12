EuroBasket'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.



Şampiyonanın son 16 turunda bugün Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.



Maçlarını kazanan Polonya, Finlandiya, İtalya ve Yunanistan çeyrek finale yükseldi.



Karşılaşmaların sonuçları şöyle:



Ukrayna-Polonya: 86-94



Finlandiya-Hırvatistan: 94-86



Sırbistan-İtalya: 86-94



Yunanistan-Çekya: 94-88



Bu arada maçları kazanan 4 takımın da 94 sayı kaydetmesi dikkati çekti.



- Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu



2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.



Şampiyonada çeyrek final eşleşmeleri ve maçların programı şöyle:



13 Eylül Salı:



18.15 İspanya-Finlandiya



21.30 Almanya-Yunanistan



14 Eylül Çarşamba



18.15 Fransa-İtalya



21.30 Slovenya-Polonya



