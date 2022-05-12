EuroBasket'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.
Şampiyonanın son 16 turunda bugün Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.
Maçlarını kazanan Polonya, Finlandiya, İtalya ve Yunanistan çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Ukrayna-Polonya: 86-94
Finlandiya-Hırvatistan: 94-86
Sırbistan-İtalya: 86-94
Yunanistan-Çekya: 94-88
Bu arada maçları kazanan 4 takımın da 94 sayı kaydetmesi dikkati çekti.
- Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.
Şampiyonada çeyrek final eşleşmeleri ve maçların programı şöyle:
13 Eylül Salı:
18.15 İspanya-Finlandiya
21.30 Almanya-Yunanistan
14 Eylül Çarşamba
18.15 Fransa-İtalya
21.30 Slovenya-Polonya