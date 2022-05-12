EuroBasket'te C ve D Grubu 3. maçları oynandı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D gruplarındaki 3. maçlar oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
Hırvatistan-Estonya: 73-70
Büyük Britanya-Yunanistan: 77-93
Ukrayna-İtalya: 84-73
D Grubu
Polonya-İsrail: 85-76
Çekya-Hollanda: 88-80
Sırbistan-Finlandiya: 100-70
4. maçların programı
A, B, C ve D gruplarında 6 Eylül Salı günü oynanacak 4. maçların programı (TSİ) ise şöyle:
14.30 Belçika-Türkiye
15.00 Hollanda-Polonya
15.15 Estonya-Büyük Britanya
15.30 Bosna Hersek-Fransa
17.15 Karadağ-İspanya
18.00 Yunanistan-Ukrayna
18.15 Macaristan-Litvanya
18.30 Finlandiya-Çekya
20.00 Gürcistan-Bulgaristan
21.30 Almanya-Slovenya
22.00 İtalya-Hırvatistan
22.00 İsrail-Sırbistan