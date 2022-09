EuroBasket'te C ve D Grubu 3. maçları oynandı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D gruplarındaki 3. maçlar oynandı.



Alınan sonuçlar şöyle:



C Grubu



Hırvatistan-Estonya: 73-70



Büyük Britanya-Yunanistan: 77-93



Ukrayna-İtalya: 84-73



D Grubu



Polonya-İsrail: 85-76



Çekya-Hollanda: 88-80



Sırbistan-Finlandiya: 100-70



4. maçların programı



A, B, C ve D gruplarında 6 Eylül Salı günü oynanacak 4. maçların programı (TSİ) ise şöyle:



14.30 Belçika-Türkiye



15.00 Hollanda-Polonya



15.15 Estonya-Büyük Britanya



15.30 Bosna Hersek-Fransa



17.15 Karadağ-İspanya



18.00 Yunanistan-Ukrayna



18.15 Macaristan-Litvanya



18.30 Finlandiya-Çekya



20.00 Gürcistan-Bulgaristan



21.30 Almanya-Slovenya



22.00 İtalya-Hırvatistan



22.00 İsrail-Sırbistan