Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EuroBasket'te 4. maçlar tamamlandı

EuroBasket'te 4. maçlar tamamlandı

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplarda 4. maçlar tamamlandı. İşte alınan sonuçlar ve detaylar...

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarında 4. maçlar yapıldı.

Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Grubu 5. ve son maçında çarşamba İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, galip gelmesi halinde Berlin'e grup lideri olarak gidecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Belçika-Türkiye: 63-78

Karadağ-İspanya: 65-82

Gürcistan-Bulgaristan: 80-92

B Grubu

Bosna Hersek-Fransa: 68-81

Macaristan-Litvanya: 64-87

Almanya-Slovenya: 80-88

C Grubu

Estonya-Büyük Britanya: 94-62

Yunanistan-Ukrayna: 99-79

İtalya-Hırvatistan: 81-76

D Grubu:

Hollanda-Polonya: 69-75

Finlandiya-Çekya: 98-88

İsrail-Sırbistan: 78-89

2 grupta 6 maç oynanacak

Turnuvaya çarşamba A ve B gruplarında oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek.

Maçların programı şöyle:

14.30 Türkiye-İspanya

15.30 Litvanya-Bosna Hersek

17.15 Bulgaristan-Belçika

18.15 Fransa-Slovenya

20.00 Gürcistan-Karadağ

21.30 Macaristan-Almanya

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya4301359299607
1Karadağ4202300305-56
2Türkiye4301334306287
2Belçika4202295303-86
5Bulgaristan4103347386-395
6Gürcistan4103308344-365
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