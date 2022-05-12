EuroBasket'te 4. maçlar tamamlandı

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarında 4. maçlar yapıldı.



Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.



A Grubu 5. ve son maçında çarşamba İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, galip gelmesi halinde Berlin'e grup lideri olarak gidecek.



Alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



Belçika-Türkiye: 63-78



Karadağ-İspanya: 65-82



Gürcistan-Bulgaristan: 80-92



B Grubu



Bosna Hersek-Fransa: 68-81



Macaristan-Litvanya: 64-87



Almanya-Slovenya: 80-88



C Grubu



Estonya-Büyük Britanya: 94-62



Yunanistan-Ukrayna: 99-79



İtalya-Hırvatistan: 81-76



D Grubu:



Hollanda-Polonya: 69-75



Finlandiya-Çekya: 98-88



İsrail-Sırbistan: 78-89



2 grupta 6 maç oynanacak



Turnuvaya çarşamba A ve B gruplarında oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek.



Maçların programı şöyle:



14.30 Türkiye-İspanya



15.30 Litvanya-Bosna Hersek



17.15 Bulgaristan-Belçika



18.15 Fransa-Slovenya



20.00 Gürcistan-Karadağ



21.30 Macaristan-Almanya



