EURO 2032 resmen Türkiye'de

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu.



UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.



Törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.



Yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.



Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.



5'ER ŞEHİRDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK



EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.



İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

TÜRKİYE'NİN ADAYLIK SERÜVENİ



Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğini aldı.



EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yaptı.



Türkiye, EURO 2020 ve 2028 adaylıklarından ise çekilme kararı aldı.



FİNAL OYLAMASINDA KAYBETTİ



Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) ev sahipliği için Yunanistan ile ortak başvuruda bulundu.



Türkiye-Yunanistan adaylığının yanı sıra Avusturya-İsviçre, Bosna Hersek-Hırvatistan, Danimarka-Finlandiya-Norveç-İsveç ve İskoçya-İrlanda ortak başvuru yaparken, Macaristan ile Rusya ise tek başlarına aday oldu.



Yedi adayın yaptığı tanıtımlardan sonra Rusya, Macaristan ve Bosna Hersek-Hırvatistan ortaklığı ön elemeyi geçemedi. İlk tur oylama sonunda Kuzey ülkeleri ittifakı (Danimarka-Finlandiya-İsveç-Norveç) ile İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı elendi. Türkiye-Yunanistan ortaklığı ile Avusturya-İsviçre ortaklığı finale kaldı.



Finalde EURO 2008 organizasyonu Avusturya-İsviçre ortaklığına verildi.



İLK KEZ TEK BAŞINA ADAY OLDU



Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2012) ev sahipliği yapmak için tek başına aday oldu.



EURO 2012'ye Yunanistan, İtalya, Polonya-Ukrayna ve Macaristan-Hırvatistan ortaklıkları da adaylık başvurusu yaptı.



Ön eleme oylamasında Türkiye ve Yunanistan elenirken, final oylamasında Polonya-Ukrayna ortaklığı EURO 2012 organizasyonunu kazandı.



EURO 2016'DA 2 RAKİPLE YARIŞTI



Türkiye, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ev sahipliği adaylığını finalde Fransa'ya karşı kıl payı kaybetti.



24 takımın yer alacağı ilk Avrupa Şampiyonası olan EURO 2016'ya ev sahipliği yapmak üzere beş ülkeyi temsil eden dört başvuru yapıldı.



Türkiye Futbol Federasyonunun Şubat 2009'da resmi başvuruda bulunduğu turnuvayı düzenlemek için Türkiye, İtalya ve Fransa tek başına aday olurken Norveç ile İsveç ortak adaylık başvurusunda bulundu.



İsveç ve Norveç hükümetlerinin organizasyona finansal destek sağlamayacaklarını ülke futbol federasyonlarına bildirmesinin ardından, bu ortaklık adaylıktan çekildiğini açıkladı.



Cenevre'de yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında ilk tur oylamada İtalya elenirken, Türkiye ve Fransa finalde yarıştı. Finalde 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 7'si Fransa'yı, 6'sı Türkiye'yi seçince, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye kıl payı elenmiş oldu.



EURO 2020'DE VAZGEÇTİ



Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) adaylık başvurusunda bulundu.



TFF, daha sonra değiştirilen formatla Avrupa'nın 11 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak EURO 2020 için aday olmama kararı alındığı ve EURO 2024 için adaylık çalışması başlatıldığını açıkladı.



Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlendi. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri karşılaşmalara ev sahipliği yaptı.



EURO 2024'Ü ALMANYA KAZANDI



Türkiye, EURO 2024'e tek başına aday oldu ve ev sahipliği için Almanya ile mücadele etti.



UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin oylamasında turnuvaya ev sahipliği hakkını Almanya kazandı. UEFA tarafından yapılan açıklamada, Almanya'ya 12, Türkiye'ye ise 4 oy çıktığı duyuruldu.



