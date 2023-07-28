EURO 2032 aday ülkeler: Türkiye ve İtalya'dan ilk başvuru

Türk ve İtalyan Futbol Federasyonları, EURO 2032'yi birlikte düzenlemek için UEFA'ya başvurdu.2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) Türkiye ve İtalya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenebilir.İtalyan haber ajansı ANSA, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonu'nun turnuvaya birlikte ev sahipliği yapmak için UEFA'ya başvuru mektubu gönderdiğini yazdı.Haberde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde İtalya'nın başkenti Roma'da FIGC Başkanı Gabriele Gravina ile bir araya geldiğini ve konuyla ilgili mutabakata vardıkları ifade edildi.EURO 2032'ye hangi ülkelerin ev sahipliği yapacağı UEFA İcra Komitesi'nin 10 Ekim'de yapacağı toplantıda belirlenecek.