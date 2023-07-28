Haber Tarihi: 28 Temmuz 2023 12:42 - Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 12:42

EURO 2032 aday ülkeler: Türkiye ve İtalya'dan ilk başvuru

Son dakika spor haberleri... EURO 2032 aday ülkeler belli oldu. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Türkiye ve İtalya, EURO 2032'yi birlikte düzenlemek için UEFA'ya başvuruda bulundu.

EURO 2032 aday ülkeler: Türkiye ve İtalya'dan ilk başvuru
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Türk ve İtalyan Futbol Federasyonları, EURO 2032'yi birlikte düzenlemek için UEFA'ya başvurdu. 
EURO 2032 ADAY ÜLKELER: TÜRKİYE VE İTALYA'DAN İLK BAŞVURU
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) Türkiye ve İtalya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenebilir.

İtalyan haber ajansı ANSA, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonu'nun turnuvaya birlikte ev sahipliği yapmak için UEFA'ya başvuru mektubu gönderdiğini yazdı.

Mutabakata varıldı

Haberde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde İtalya'nın başkenti Roma'da FIGC Başkanı Gabriele Gravina ile bir araya geldiğini ve konuyla ilgili mutabakata vardıkları ifade edildi.

EURO 2032'ye hangi ülkelerin ev sahipliği yapacağı UEFA İcra Komitesi'nin 10 Ekim'de yapacağı toplantıda belirlenecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
EURO 2032
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