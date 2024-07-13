EURO 2024'ün sürpriz çıkış yapan 11'inde Türkiye'den 3 yıldız!
İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, EURO 2024'te sürpriz performans gösteren isimlerden ilk 11 kurdu. Kadroda A Milli Takımımız'dan 3 yıldız isim yer aldı.
İspanyol Marca gazetesi, EURO 2024'te sürpriz performans sergileyen futbolculardan bir ilk 11 oluşturdu.
Marca'nın "Kimse onlardan bunu beklemiyordu ama harika bir turnuva geçirdiler" notuyla paylaştığı kadroda A Milli Takımımımız'dan Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.
Marca'nın EURO 2024 sürpriz ilk 11'i şu şekilde:
Kaleci: Verbruggen (Hollanda)
Savunma: Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Hancko (Slovakya), Bijol (Slovenya), Ratiu (Romanya)
Orta saha: Aebischer (İsviçre), Reijnders (Hollanda), Arda Güler (Türkiye)
Forvet: Ndoye (İsviçre), Barış Alper Yılmaz (Türkiye), Mikautadze (Gürcistan)
Marca'nın "Kimse onlardan bunu beklemiyordu ama harika bir turnuva geçirdiler" notuyla paylaştığı kadroda A Milli Takımımımız'dan Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.
Marca'nın EURO 2024 sürpriz ilk 11'i şu şekilde:
Kaleci: Verbruggen (Hollanda)
Savunma: Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Hancko (Slovakya), Bijol (Slovenya), Ratiu (Romanya)
Orta saha: Aebischer (İsviçre), Reijnders (Hollanda), Arda Güler (Türkiye)
Forvet: Ndoye (İsviçre), Barış Alper Yılmaz (Türkiye), Mikautadze (Gürcistan)
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1