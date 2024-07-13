EURO 2024'ün sürpriz çıkış yapan 11'inde Türkiye'den 3 yıldız!

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, EURO 2024'te sürpriz performans gösteren isimlerden ilk 11 kurdu. Kadroda A Milli Takımımız'dan 3 yıldız isim yer aldı.

EURO 2024'ün sürpriz çıkış yapan 11'inde Türkiye'den 3 yıldız!
İspanyol Marca gazetesi, EURO 2024'te sürpriz performans sergileyen futbolculardan bir ilk 11 oluşturdu.

Marca'nın "Kimse onlardan bunu beklemiyordu ama harika bir turnuva geçirdiler" notuyla paylaştığı kadroda A Milli Takımımımız'dan Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

Marca'nın EURO 2024 sürpriz ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Verbruggen (Hollanda)

Savunma: Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Hancko (Slovakya), Bijol (Slovenya), Ratiu (Romanya)

Orta saha: Aebischer (İsviçre), Reijnders (Hollanda), Arda Güler (Türkiye)

Forvet: Ndoye (İsviçre), Barış Alper Yılmaz (Türkiye), Mikautadze (Gürcistan)



 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
EURO 2024
EURO 2024'ün sürpriz çıkış yapan 11'inde Türkiye'den 3 yıldız!
Lamine Yamal final maçında yeni bir rekor kıracak
Lamine Yamal final maçında yeni bir rekor kıracak
EURO 2024
EURO 2024'ün şampiyonu belli oluyor
EURO 2032
EURO 2032'de Türkiye-İtalya ev sahipliğini riske sokacak gelişme!
Bellingham
Bellingham'ın hedefi dördüncü kupa!
Sporx Anasayfasına Dön