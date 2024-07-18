Euro 2024'ün 'Elmas'ı

2024 Avrupa Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Trabzonspor'un yeni Rumen transferi Denis Draguş, dünyaca ünlü Le Foot Magazine'in 'Keşfedilen yıldızları' arasında yer aldı.
A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın tüm maçlarda forma şansı verdiği Barış Alper için "G.Saraylı oyuncu, Türk Milli Takımı'nın ana kahramanlarından birisi oldu. 24 yaşındaki futbolcu, ülkesinin futbol tarihine damga vuracak tüm niteliklere sahip" yorumu yapıldı.
Trabzonspor'un Standard Liege'den kadrosuna kattığı Draguş'a da "Hagi Akademisi'nde yetişen Draguş, EURO 2024'te iyi bir performans sergileyen Romanya'nın 9 numarasıydı. Ukrayna karşısında olduğu gibi Trabzonspor'da da gol atma becerisini kanıtlayacak" denilirken performansıyla damga vuracağından bahsedildi.
Ayrıca listede Nico Williams (İspanya), Michel Aebischer (İsviçre), Riccardo Califiori (İtalya), Marc Guehi (İngiltere), Nicolas Seiwald (Avusturya) gibi isimler yer aldı.
A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın tüm maçlarda forma şansı verdiği Barış Alper için "G.Saraylı oyuncu, Türk Milli Takımı'nın ana kahramanlarından birisi oldu. 24 yaşındaki futbolcu, ülkesinin futbol tarihine damga vuracak tüm niteliklere sahip" yorumu yapıldı.
Trabzonspor'un Standard Liege'den kadrosuna kattığı Draguş'a da "Hagi Akademisi'nde yetişen Draguş, EURO 2024'te iyi bir performans sergileyen Romanya'nın 9 numarasıydı. Ukrayna karşısında olduğu gibi Trabzonspor'da da gol atma becerisini kanıtlayacak" denilirken performansıyla damga vuracağından bahsedildi.
Ayrıca listede Nico Williams (İspanya), Michel Aebischer (İsviçre), Riccardo Califiori (İtalya), Marc Guehi (İngiltere), Nicolas Seiwald (Avusturya) gibi isimler yer aldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU