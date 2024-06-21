EURO 2024'ün 8. gününde tam 3 maç

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın 8. gününde tam 3 maç oynanacak.TSİ Slovakya-Ukrayna maçıyla başlayacak gün, 19.00'da Polonya-Avusturya ile devam edecek ve 22.00'daki Hollanda-Fransa maçı ile sona erecek.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek.Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.Gruptaki ilk maçlarda Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti. Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 yenilmişti.İki ülkenin bugüne dek yaptığı karşılaşmalarda Ukrayna'nın üstünlüğü bulunuyor.Söz konusu ülkeler daha önce 8 kez karşılaşırken, bunların 3'ünü Ukrayna, 2'sini ise Slovakya kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.Rekabette Slovakya 10, Ukrayna ise 9 gol attı.Ukrayna: Lunin, Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Stepanenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşılaşacak.Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.Gruptaki ilk karşılaşmalarda Polonya, Hollanda'ya 2-1, Avusturya da Fransa'ya 1-0 yenildi.Mücadeleyi FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.Karşılaşmada İtalyan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy ve İtalyan Massimiliano Irrati ise AVAR görevini üstlenecek.Polonya ile Avusturya, tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan 11 maçta Polonya 5, Avusturya 4 defa kazandı. İki müsabaka ise berabere tamamlandı.Bu karşılaşmalarda iki takım da 20'şer gol kaydetti.Avusturya Milli Takımı'nda 5 futbolcu kart sınırında bulunuyor.Fransa ile yapılan ilk maçta sarı kart gören Baumgartner, Danso, Laimer, Mwene ve Wöber, Polonya karşısında da kart görmeleri halinde Hollanda mücadelesinde cezalı duruma düşecek.Polonya'nın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen üç isim yer alıyor.Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Başakşehir'den Krzysztof Piatek ve geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Adam Buksa, turnuvada Polonya Milli Takımı'nın formasını giyiyor.İlk maçta Hollanda'ya karşı şans bulan Buksa, 2-1 kaybettikleri mücadelede takımının golünü kaydetti.Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Moder, Romanczuk, Zielibski, Zalewski, Urbanski, Lewandowski.Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Seiwald, Laimer, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Fransa karşılaşacak.Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg olacak.D Grubu'nda ilk maçlarını kazanan iki takım, liderlik için kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak.Gruptaki ilk karşılaşmalarda Hollanda, Polonya'yı 2-1, Fransa da Avusturya'yı 1-0 yendi.Takımlar, galip gelerek son grup maçları öncesi liderlik için avantaj yakalamayı amaçlıyor.Hollanda ile Fransa, tarihlerinde 31. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan 30 maçta Fransa 15, Hollanda 11 defa kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise berabere tamamlandı.Bu karşılaşmalarda Hollanda 57, Fransa ise 53 gol kaydetti.şampiyonluğu yaşayan Fransa, Hollanda ile oynadığı son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.Taraflar, son olarak EURO 2024 elemelerinde karşılaştı. Fransızlar, eleme grubundaki maçları 2-1 ve 4-0 kazandı.EURO 1988 şampiyonu "Portakallar" ise son 8 maçtaki tek galibiyetini, 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi müsabakasında 2-0'lık skorla aldı.Fransa'da 2 ve Hollanda'da bir futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.İlk maçlarda sarı kartı bulunan Hollandalı Veerman ile Fransız Dembele ve Mbappe, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo.Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Giroud, Thuram.