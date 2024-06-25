EURO 2024'te üst tur için son biletler

Gürcistan: Mamardashvili, Shengelia, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Gocholeishvili, Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Zivzivadze

Portekiz: Diogo Costa, Nelson Semedo, Antonio Silva, Danilo, Dalot, Palhinha, João Neves, Matheus Nunes, Joao Felix, Ronaldo, Francisco Conceiçao

EURO 2024'te grup aşamasının üçüncü ve son hafta maçlarında birbirinden zorlu üç maç oynanacak.TSİ 19.00'da Slovakya-Romanya ve Ukrayna-Belçika maçları oynanacak. Gün saat 22.00'de Gürcistan-Portekiz maçıyla sona erecek.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun üçüncü ve son maçında Slovakya ile Romanya karşı karşıya gelecek.Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te E Grubu'nda bulunan iki takım yarın son grup maçına çıkacak.Frankfurt Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Yardımcı hakemliklerini Jan Seidel ile Rafael Foltyn'in yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Felix Zwayer olacak.Slovakya ve Romanya, geride kalan 2 maçta birer galibiyet elde etti.Gruba 1-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Slovakya, ikinci karşılaşmada Ukrayna'ya 2-1 yenildi. İlk maçında Ukrayna'yı 3-0'la geçen Romanya ise ikinci müsabakada Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.Mücadele eden 4 takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken, ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.Grupta aynı saatte başlayacak mücadelede Belçika ile Ukrayna karşılaşacak. Adını son 16 turuna yazdıracak takımlar iki müsabakanın ardından belli olacak.İki takım tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.Rekabette daha önce yapılan 11 maçın 5'ini Rumenler, 2'sini ise Slovaklar kazandı. Dört mücadele de beraberlikle sonuçlandı.Romanya'nın attığı 20 gole Slovakya 12 golle karşılık verebildi.Karşılaşma öncesinde Romanya'da 3, Slovakya'da ise 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Rumenlerde Bancu, Razvan Marin ile Marius Marin, Slovaklarda ise Schranz yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Kart gören oyuncular, takımları gruptan çıkması halinde son 16 turunda forma giyemeyecek.İki takımın mücadeleye şu kadrolar ile başlaması bekleniyor:Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Man, Razvan Marin, Stanciu, Mihaila, Draguş.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun üçüncü ve son maçında Ukrayna ile Belçika karşı karşıya gelecek.Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te E Grubu'nda bulunan iki takım yarın son grup maçına çıkacak.Stuttgart Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek.Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Glenn Nyberg olacak.Ukrayna ve Belçika, geride kalan 2 maçta birer galibiyet elde etti.Gruba 1-0'lık Slovakya yenilgisiyle başlayan Belçika, ikinci maçında Romanya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise ilk karşılaşmada Romanya'ya 3-0 yenilirken ikinci mücadelede Slovakya'yı 2-1 yendi.Mücadele eden 4 takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken, ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.Grupta aynı saatte başlayacak mücadede Slovakya ile Romanya karşılaşacak. Adını son 16 turuna yazdıracak takımlar iki müsabakanın ardından belli olacak.İki ekip tarihlerinde ilk kez birbiriyle mücadele edecek.Belçika ile SSCB'nin dağılmasının ardından 1992'de bağımsızlığını kazanan Ukrayna, daha önce hiçbir maçta karşı karşıya gelmedi.Müsabaka, iki ekibin ilk randevusu olacak.BELÇİKA'DA LUKEBAKIO CEZALIBelçika, müsabakada Dodi Lukebakio'dan yararlanamayacak.Geride kalan 2 müsabakada 2 sarı kart gören Lukebakio, cezası nedeniyle yarınki maçta sahaya çıkamayacak.Belçika'da Orel Mangala ve Youri Tielemans, Ukrayna'da ise Yukhym Konoplia ile Roman Yaremchuk, sarı kart sınırında bulunuyor.İki takımın karşılaşmaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Mykolenko, Tsygankov, Shaparenko, Brazhko, Mudryk, Yaremchuk.Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Bakayoko.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.Arena AufSchalke Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Bekim Zogaj yapacak.Gürcistan'ın gruptan çıkmak adına Portekiz'i yenmesi gerekecek.Oynadığı 2 karşılaşmada 6 puan alan Portekiz, son maçlar öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilemişti.Grupta 2 maç sonunda topladığı 1 puanla son sırada yer alan Gürcistan'ın üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.Gürcistan ile Portekiz, tarihlerinde daha önce sadece 1 kere karşı karşıya geldi.İki takım arasında oynanan tek müsabakayı da Portekiz 2-0 kazanmayı bildi.İki takımın karşılaşmaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor: