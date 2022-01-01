EURO 2024'te heyecan tam gaz devam edecek
EURO 2024 grup aşamasının üçüncü ve son maçlarında B grubunda Arnavutluk-İspanya ve Hırvatistan-İtalya maçları oynanacak.
EURO 2024 grup aşamasının üçüncü ve son maçlarında B grubunda birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
TSİ 22.00'de Arnavutluk-İspanya ve Hırvatistan-İtalya maçları futbolseverlerle buluşacak.
ARNAVUTLUK - İSPANYA
TSİ 22.00'de Arnavutluk-İspanya ve Hırvatistan-İtalya maçları futbolseverlerle buluşacak.
ARNAVUTLUK - İSPANYA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek.
Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.
İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.
ARNAVUTLUK GALİBİYET ARAYACAK
Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.
İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.
İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.
İSPANYA'NIN RAKİBİNE YENİLGİSİ YOK
İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.
İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile İtalya karşılaşacak.
Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.
İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.
ARNAVUTLUK GALİBİYET ARAYACAK
Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.
İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.
İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.
İSPANYA'NIN RAKİBİNE YENİLGİSİ YOK
İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.
İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Laçi, Bajrami, Seferi, Manaj
İspanya: Raya, Jesus Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo, Merino, Zubimendi, Torres, Baena, Oyarzabal, Joselu
HIRVATİSTAN - İTALYA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile İtalya karşılaşacak.
Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serdar Gözübüyük olacak.
İTALYA'NIN HIRVATLARA ŞANSI TUTMUYOR
Hırvatistan ile İtalya, tarihlerinde 10. kez karşılaşacak.
Geride kalan 9 maçta Hırvatistan 3, İtalya bir kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti.
İki takım da rakip kalelere 10'ar gol attı.
Eşleşmede son 3 maç beraberlikle sona erdi. İtalya, tek galibiyetini 1942'de oynanan hazırlık maçında rakibini 4-0 yenerek elde etti.
İTALYANLARA BERABERLİK YETİYOR
İspanya'nın lider olarak son 16 turunu garantilediği B Grubu'nda İtalya'nın Hırvatistan'a karşı alacağı bir puan, son 16 turu için yetecek.
İlk maçta Arnavutluk'u 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise İspanya'ya 1-0 kaybeden İtalya, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İtalyanlar, Hırvatlara yenilmezse ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. Maçı Hırvatların kazanması, Arnavutluk'un da İspanya'yı yenmesi durumunda ise İtalya turnuvaya veda edecek.
HIRVATLARA GALİBİYET GEREK
İlk iki maçtan bir puan alabilen Hırvatistan'ın gruptan çıkabilmek için galip gelmesi gerekiyor.
Grupta İspanya'ya 3-0 kaybeden ve Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatlar, bir puanla son sırada bulunuyor.
Hırvatistan, İtalya'yı yenmesi ve İspanya'nın Arnavutluk'a kaybetmemesi halinde ikinci sırayı alarak son 16 turuna kalacak. Son maçı Arnavutluk'un da kazanması durumunda ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımları belirlemek için sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlara bakılacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hırvatistan Milli Takımı'nda ilk iki maçta olduğu gibi kaleyi yine Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'in koruması bekleniyor.
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Pasalic, Sucic, Kramaric, Budimir
İtalya: Donnarumma, Darmian, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Barella, Pellegrini, Chiesa, Retegui
Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serdar Gözübüyük olacak.
İTALYA'NIN HIRVATLARA ŞANSI TUTMUYOR
Hırvatistan ile İtalya, tarihlerinde 10. kez karşılaşacak.
Geride kalan 9 maçta Hırvatistan 3, İtalya bir kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti.
İki takım da rakip kalelere 10'ar gol attı.
Eşleşmede son 3 maç beraberlikle sona erdi. İtalya, tek galibiyetini 1942'de oynanan hazırlık maçında rakibini 4-0 yenerek elde etti.
İTALYANLARA BERABERLİK YETİYOR
İspanya'nın lider olarak son 16 turunu garantilediği B Grubu'nda İtalya'nın Hırvatistan'a karşı alacağı bir puan, son 16 turu için yetecek.
İlk maçta Arnavutluk'u 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise İspanya'ya 1-0 kaybeden İtalya, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İtalyanlar, Hırvatlara yenilmezse ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. Maçı Hırvatların kazanması, Arnavutluk'un da İspanya'yı yenmesi durumunda ise İtalya turnuvaya veda edecek.
HIRVATLARA GALİBİYET GEREK
İlk iki maçtan bir puan alabilen Hırvatistan'ın gruptan çıkabilmek için galip gelmesi gerekiyor.
Grupta İspanya'ya 3-0 kaybeden ve Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatlar, bir puanla son sırada bulunuyor.
Hırvatistan, İtalya'yı yenmesi ve İspanya'nın Arnavutluk'a kaybetmemesi halinde ikinci sırayı alarak son 16 turuna kalacak. Son maçı Arnavutluk'un da kazanması durumunda ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımları belirlemek için sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlara bakılacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hırvatistan Milli Takımı'nda ilk iki maçta olduğu gibi kaleyi yine Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'in koruması bekleniyor.
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Pasalic, Sucic, Kramaric, Budimir
İtalya: Donnarumma, Darmian, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Barella, Pellegrini, Chiesa, Retegui
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1