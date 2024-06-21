EURO 2024'te heyecan devam ediyor

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın 9. gününde A Milli Takım'ın yanı sıra 2 maç daha oynanacak.



TSİ 16.00'da Gürcistan-Çekya maçıyla başlayacak gün, 22.00'daki Belçika-Romanya maçı ile sona erecek.



GÜRCİSTAN - ÇEKYA



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşılaşacak.



Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.



Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.



İLK MAÇLARINI KAYBETTİLER



Gürcistan ve Çekya, F Grubu'nda çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.



A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 ile geçtiği ilk maçlarda, Portekiz ise Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.



EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışacak.



İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR



Gürcistan ile Çekya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.



Çekoslovakya dağıldıktan sonra katıldığı turnuvalarda en iyi derecesini EURO 1996'da final oynayarak elde eden Çekya, EURO 2004'te yarı final, EURO 2012 ve 2020'de ise çeyrek final gördü. Grup aşamasında havlu atmak istemeyen Çekya, puansız ayrıldığı ilk maçtan sonra Gürcistan karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.



Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Gürcistan ise Çekya karşısında turnuva tarihinde ilk kez puan almanın hesaplarını yapıyor. Turnuvadaki ilk golünü ay-yıldızlılara karşı bulan ancak puan alamayan Gürcistan için gruptan çıkabilmek adına Çekya karşılaşması hayati önem taşıyor.



BİRER OYUNCU SINIRDA



Gürcistan ve Çekya'da birer futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



İlk maçlarda sarı kartı bulunan Gürcü Solomon Kverkvelia ile Çek Patrik Schick, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.



MUHTEMEL 11'LER



Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:



Gürcistan: Mamardashvili, Lochoshvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze, Kochorashvili, Kvekveskiri, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze



Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Barak, Soucek, Provod, Doudera, Chytil, Schick



BELÇİKA - ROMANYA



Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nda Belçika ve Romanya karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Belçika-Romanya karşılaşmasına Köln Stadyumu ev sahipliği yaparken karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.



İKİ TAKIMIN 5'ER GALİBİYETİ BULUNUYOR



Belçika ve Romanya tarihinde 12 kez karşı karşıya geliyor. İki takımın da 5'er galibiyeti bulunurken iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



ROMANYA'DA HEDEF SON 16



Romanya, Belçika karşısında sahadan üç puanla ayrılması durumunda son 16 turunu garantileyecek. Belçika ise grupta ilk maçında mağlubiyet alırken son 16 turu hedefini son maça taşımak istiyor. E Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını üst tura yazdıracak.



BELÇİKA İLK MAÇTA KAYIP



Büyük beklentilerle turnuvaya gelen Belçika, Slovakya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya başladı. Domenico Tedesco yönetimindeki Belçika, Romanya karşısında sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Gözler ilk karşılaşmada beklentilerden uzak olan Lukaku, De Bruyne, Doku gibi oyunculara çevrildi.



MUHTEMEL 11'LER



Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:



Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Onana, Tielemans, Bakayoko, De Bruyne, Doku, Lukaku



Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Man, R. Marin, Stanciu, Coman, Draguş



