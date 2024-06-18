EURO 2024'te heyecan 3 maçla sürecek!

EURO 2024'te heyecan 3 karşılaşmayla kaldığı yerden devam edecek.



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya gelecek.



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Stuttgart Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.



Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Türk asıllı Hollandalı Serdar Gözübüyük olacak.



İlk maçlarda Almanya kazandı, Macaristan yenildi



Almanya, A Grubu'ndaki ilk maçını kazanırken, Macaristan turnuvaya mağlubiyetle başladı.



Şampiyonanın açılış maçında İskoçya ile karşılaşan Almanya, 5-1'lik farklı bir skorla galip geldi. Macaristan ise İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu.



Muhtemel 11



İki takımın maça şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:



Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz



Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga



İSKOÇYA - İSVİÇRE



A Grubu ikinci maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya gelecek.



Köln Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.



Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersek'ten Irfan Peljto olacak.



İsviçre, tur için sahada olacak



İsviçre, İskoçya karşısında galip gelmesi durumunda adını bir üst tura yazdırmayı başaracak.



Organizasyonda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takım ile en iyi 4 üçüncü bir üst tura çıkacak.



Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 ile geçen İsviçre, İskoçya'yı da yenmesi durumunda son 16 turuna yükselmeyi garantileyecek.



İskoçya, gruptaki ilk maçında ev sahibi Almanya'ya 5-1 yenilmişti.



Muhtemel 11



İskoçya: Gunn, Hanley, Hendry, Tierney, Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson, McTominay, McGinn, Adams.



İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Vargas, Embolo.



HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK



B Grubu ikinci maçında yarın Hırvatistan ile Arnavutluk karşılaşacak.



Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.



Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.



İlk maçlarını kaybettiler



Hırvatistan ve Arnavutluk, turnuvanın "ölüm grubu" olarak nitelendirilebilecek grupta çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.



İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0 ile geçtiği ilk maçlarda, son şampiyon İtalya ise Arnavutluk'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.



EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışacak.



İki takım ilk kez karşılaşacak



Hırvatistan ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.



Dünya Kupası'nda üç kez madalya elde etmesine karşın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalin ötesine geçemeyen Hırvatlar, Arnavutluk önünde kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.



Arnavutluk ise EURO 2016'dan sonra ikinci kez boy gösterdiği turnuvaya erken havlu atmak istemiyor.



Tanıdık isimler



İki takımın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen isimler bulunuyor.



Hırvatistan'da Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Arnavutluk'ta ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Ernest Muçi ve Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj yer alıyor.



Muhtemel 11



Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:



Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Sucic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramaric



Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Bajrami, Ramadani, Laçi, Manaj, Asani



