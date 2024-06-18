EURO 2024'te haftanın golü Mert Müldür'den

Milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, EURO2024 ilk maçlarının en güzel golü seçildi.

EURO 2024'te haftanın golü Mert Müldür'den
Milli futbolcu Mert Müldür'ün A Milli Takım'ın 3-1 kazandığı Gürcistan maçında attığı gol, EURO2024 ilk maçlarının en güzel golü seçildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada haftanın golü Mert Müldür'ün attığı gol seçilirken, adaylar arasında yer alan Arda Güler'in golü ise Romanyalı futbolcu Stanciu'nun Ukrayna'ya attığı golün arkasında üçüncü sırada yer aldı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre EURO 2024'te ilk haftanın en iyi 4 golü şu şekilde sıralandı;

1- Mert Müldür (Türkiye - Gürcistan)
2- Nicolae Stanciu (Romanya - Ukrayna)
3- Arda Güler (Türkiye - Gürcistan)
4- Nicolo Barella (İtalya - Arnavutluk


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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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