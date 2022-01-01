EURO 2024'te Ferdi'den iyisi yok

A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performans ve istatistiklerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

EURO 2024'te Ferdi'den iyisi yok
A Millî Takımımız'ın turnuvadaki en önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, yakaladığı istatistiklerle dikkat çekti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 ve üzerinde ikili mücadele kazanan (28), şut pası veren (11), çalım atan (5), top kapan (10) ve pas arası yapan (7) Ferdi Kadıoğlu, bu anlamda organizasyondaki tek futbolcu oldu.

TURNUVA REKORU KIRDI

Ferdi Kadıoğlu, Avusturya maçında katettiği 12.2 km mesafe ile turnuva rekorunu kırmayı başardı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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