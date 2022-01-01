EURO 2024'te Ferdi'den iyisi yok

A Millî Takımımız'ın turnuvadaki en önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, yakaladığı istatistiklerle dikkat çekti.



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 ve üzerinde ikili mücadele kazanan (28), şut pası veren (11), çalım atan (5), top kapan (10) ve pas arası yapan (7) Ferdi Kadıoğlu, bu anlamda organizasyondaki tek futbolcu oldu.



TURNUVA REKORU KIRDI



Ferdi Kadıoğlu, Avusturya maçında katettiği 12.2 km mesafe ile turnuva rekorunu kırmayı başardı.



