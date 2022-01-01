EURO 2024'te A Grubu sona erdi

Takım O G B M A Y Av. P Almanya 3 2 1 0 8 2 6 7 İsviçre 3 1 2 0 5 3 2 5 Macaristan 3 1 0 2 2 5 -3 3 İskoçya 3 0 1 2 2 7 -5 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu maçları tamamlandı.Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A Grubu'nun üçüncü ve son maçları İsviçre ile Almanya, İskoçya ile Macaristan arasında oynandı.Frankfurt'taki müsabakada Almanya, 90+2. dakikada bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan ise Stuttgart'taki karşılaşmada İskoçya'yı 90+10. dakikada attığı golle 1-0 yendi.Bu sonuçların ardından Almanya lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Liderliği son anda kaçıran İsviçre ise ikinci olarak gruptan çıktı. Son anda bulduğu golle 3 puana ulaşan Macaristan, gruptan çıkmak için en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeye çalışacak.İskoçya ise turnuvaya veda eden ilk ekip oldu.A Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle: