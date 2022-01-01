EURO 2024'te A Grubu sona erdi

EURO 2024'te A Grubu üçüncü hafta maçları sona erdi. Almanya'nın lider, İsviçre'nin ikinci olduğu grupta Macaristan en iyi 4 üçüncüden biri olmayı kovalayacak. İskoçya, turnuvaya veda eden ilk takım oldu.

EURO 2024'te A Grubu sona erdi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A Grubu'nun üçüncü ve son maçları İsviçre ile Almanya, İskoçya ile Macaristan arasında oynandı.

Frankfurt'taki müsabakada Almanya, 90+2. dakikada bulduğu golle İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan ise Stuttgart'taki karşılaşmada İskoçya'yı 90+10. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Almanya lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Liderliği son anda kaçıran İsviçre ise ikinci olarak gruptan çıktı. Son anda bulduğu golle 3 puana ulaşan Macaristan, gruptan çıkmak için en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeye çalışacak.

İskoçya ise turnuvaya veda eden ilk ekip oldu.

Puan durumu

A Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P
Almanya 3 2 1 0 8 2 6 7
İsviçre 3 1 2 0 5 3 2 5
Macaristan 3 1 0 2 2 5 -3 3
İskoçya 3 0 1 2 2 7 -5 1
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
Marco Rossi
Marco Rossi'den sakatlık açıklaması!
Murat Yakın:
Murat Yakın: ''Doğru takım ruhuna sahibiz''
Steve Clarke
Steve Clarke'tan hakeme penaltı tepkisi!
Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann'dan Füllkrug'a övgü!
Niclas Füllkrug:
Niclas Füllkrug: ''Bu gol belirleyici olabilir''
Sporx Anasayfasına Dön