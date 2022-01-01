EURO 2024 finalini Fransız hakem yönetecek!

İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 final maçında Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

EURO 2024 finalini Fransız hakem yönetecek!
İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 final maçının hakemi açıklandı.

İki takımın karşı karşıya geleceği maçta François Letexier düdük çalacak.

Fransız hakem, Türkiye-Hollanda maçında VAR koltuğunda görev yapmıştı.

İspanya ve İngiltere'nin karşı karşıya geleceği maç 14 Temmuz Pazar Günü saat 22.00'de oynanacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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