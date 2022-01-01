EURO 2024 finalini Fransız hakem yönetecek!

İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 final maçının hakemi açıklandı.



İki takımın karşı karşıya geleceği maçta François Letexier düdük çalacak.



Fransız hakem, Türkiye-Hollanda maçında VAR koltuğunda görev yapmıştı.



İspanya ve İngiltere'nin karşı karşıya geleceği maç 14 Temmuz Pazar Günü saat 22.00'de oynanacak.



