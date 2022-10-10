EURO 2024 elemelerinde maç programımız belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belirlendi.



İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.



Milli takımın maç programı şu şekilde:



25 Mart 2023



Ermenistan-Türkiye



28 Mart 2023



Türkiye-Hırvatistan



16 Haziran 2023



Letonya-Türkiye



19 Haziran 2023



Türkiye-Galler



8 Eylül 2023



Türkiye-Ermenistan



12 Ekim 2023



Hırvatistan-Türkiye



15 Ekim 2023



Türkiye-Letonya



21 Kasım 2023



Galler-Türkiye





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