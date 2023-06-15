Haber Tarihi: 15 Haziran 2023 12:17 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 12:17

EURO 2024 Elemeleri: Türkiye, Gruplar, Fikstür, Puan Durumu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım, D Grubu'ndaki ilk iki maçında Ermenistan ve Hırvatistan'la karşılaşacak. Peki A Milli Takım'ın grubunda hangi takımlar yer alıyor? A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki maçları ne zaman? Türkiye'nin maç takvimi, Euro yolculuğu ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri hakkında bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

EURO 2024 Elemeleri: Türkiye, Gruplar, Fikstür, Puan Durumu
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UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek istiyor ancak önce Euro elemelerini başarıyla tamamlaması gerekecek.
Ay-yıldızlı ekip, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik ve Ozan Kabak gibi isimlerle Mart ayında yolculuğa ilk adımı atacak ve D Grubu'ndan çıkmaya çalışacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grupları, fikstürü, yayın programı ve bilmeniz gereken her şeye Sporx ile göz atalım. 

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİM?

Grup

 Ülkeler
D Grubu

 Türkiye, Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Letonya
Frankfurt'taki kura çekimine dördüncü torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda yer aldı. Stefan Kuntz'un öğrencileri, Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

AşamaMaçTarih
Grup aşaması 1. Maçlar 23-25 Mart 2023
2. Maçlar 26-28 Mart 2023
3. Maçlar 16-17 Haziran 2023
4. Maçlar 19-20 Haziran 2023
5. Maçlar 7-9 Eylül 2023
6. Maçlar 10-12 Eylül 2023
7. Maçlar 12-14 Ekim 2023
8. Maçlar 15-17 Ekim 2023
9. Maçlar 16-18 Kasım 2023
10. Maçlar 19-21 Kasım 2023
Play-off Yarı finaller 21 Mart 2024
Finaller 26 Mart 2024

EURO 2024 TÜM GRUPLAR: AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELER GRUP EŞLEŞMELERİ

Grup

 Takım
Grup A

 İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs
Grup B

 Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık
Grup C

 İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta
Grup D

 Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya
Grup E

 Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova
Grup F

 Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya
Grup G

 Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya
Grup H

 Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino
Grup I

 İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra
Grup J

 Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn

EURO 2024 ELEMELERİ NE ZAMAN?

Fikstür

 Tarih
1.Maç Günü

 23-25 Mart 2023
2.Maç Günü

 26-28 Mart 2023
3.Maç Günü

 16-17 Haziran 2023
4.Maç Günü

 19-21 Haziran 2023
5.Maç Günü

 7-9 Eylül 2023
6.Maç Günü

 10-12 Eylül 2023
7.Maç Günü

 12-14 Ekim 2023
8.Maç Günü

 15-17 Ekim 2023
9.Maç Günü

 16-18 Kasım 2023
10.Maç Günü

 19-21 Kasım 2023
Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.

Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.

EURO 2024 ELEMELERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mart ayının sonunda başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri, TRT ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

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