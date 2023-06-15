EURO 2024 Elemeleri: Türkiye, Gruplar, Fikstür, Puan Durumu

UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek istiyor ancak önce Euro elemelerini başarıyla tamamlaması gerekecek.
Ay-yıldızlı ekip, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik ve Ozan Kabak gibi isimlerle Mart ayında yolculuğa ilk adımı atacak ve D Grubu'ndan çıkmaya çalışacak.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grupları, fikstürü, yayın programı ve bilmeniz gereken her şeye Sporx ile göz atalım. TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİM?
| Grup
| Ülkeler
| D Grubu
| Türkiye, Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Letonya
Frankfurt'taki kura çekimine dördüncü torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda yer aldı. Stefan Kuntz'un öğrencileri, Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.
|Aşama
|Maç
|Tarih
|Grup aşaması
|1. Maçlar
|23-25 Mart 2023
|2. Maçlar
|26-28 Mart 2023
|3. Maçlar
|16-17 Haziran 2023
|4. Maçlar
|19-20 Haziran 2023
|5. Maçlar
|7-9 Eylül 2023
|6. Maçlar
|10-12 Eylül 2023
|7. Maçlar
|12-14 Ekim 2023
|8. Maçlar
|15-17 Ekim 2023
|9. Maçlar
|16-18 Kasım 2023
|10. Maçlar
|19-21 Kasım 2023
|Play-off
|Yarı finaller
|21 Mart 2024
|Finaller
|26 Mart 2024
EURO 2024 TÜM GRUPLAR: AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELER GRUP EŞLEŞMELERİ
| Grup
| Takım
| Grup A
| İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs
| Grup B
| Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık
| Grup C
| İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta
| Grup D
| Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya
| Grup E
| Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova
| Grup F
| Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya
| Grup G
| Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya
| Grup H
| Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino
| Grup I
| İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra
| Grup J
| Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn
EURO 2024 ELEMELERİ NE ZAMAN?
| Fikstür
| Tarih
| 1.Maç Günü
| 23-25 Mart 2023
| 2.Maç Günü
| 26-28 Mart 2023
| 3.Maç Günü
| 16-17 Haziran 2023
| 4.Maç Günü
| 19-21 Haziran 2023
| 5.Maç Günü
| 7-9 Eylül 2023
| 6.Maç Günü
| 10-12 Eylül 2023
| 7.Maç Günü
| 12-14 Ekim 2023
| 8.Maç Günü
| 15-17 Ekim 2023
| 9.Maç Günü
| 16-18 Kasım 2023
| 10.Maç Günü
| 19-21 Kasım 2023
Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.
Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.
EURO 2024 ELEMELERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mart ayının sonunda başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri, TRT ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
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