EURO 2024 Elemeleri: Türkiye, Gruplar, Fikstür, Puan Durumu

Grup



Ülkeler



D Grubu



Türkiye, Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Letonya







Aşama Maç Tarih Grup aşaması 1. Maçlar 23-25 Mart 2023 2. Maçlar 26-28 Mart 2023 3. Maçlar 16-17 Haziran 2023 4. Maçlar 19-20 Haziran 2023 5. Maçlar 7-9 Eylül 2023 6. Maçlar 10-12 Eylül 2023 7. Maçlar 12-14 Ekim 2023 8. Maçlar 15-17 Ekim 2023 9. Maçlar 16-18 Kasım 2023 10. Maçlar 19-21 Kasım 2023 Play-off Yarı finaller 21 Mart 2024 Finaller 26 Mart 2024

EURO 2024 TÜM GRUPLAR: AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELER GRUP EŞLEŞMELERİ

Grup



Takım



Grup A



İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs



Grup B



Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık



Grup C



İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta



Grup D



Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya



Grup E



Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova



Grup F



Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya



Grup G



Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya



Grup H



Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino



Grup I



İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra



Grup J



Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn





EURO 2024 ELEMELERİ NE ZAMAN?

Fikstür



Tarih



1.Maç Günü



23-25 Mart 2023



2.Maç Günü



26-28 Mart 2023



3.Maç Günü



16-17 Haziran 2023



4.Maç Günü



19-21 Haziran 2023



5.Maç Günü



7-9 Eylül 2023



6.Maç Günü



10-12 Eylül 2023



7.Maç Günü



12-14 Ekim 2023



8.Maç Günü



15-17 Ekim 2023



9.Maç Günü



16-18 Kasım 2023



10.Maç Günü



19-21 Kasım 2023





EURO 2024 ELEMELERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mart ayının sonunda başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri, TRT ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek istiyor ancak önce Euro elemelerini başarıyla tamamlaması gerekecek.Ay-yıldızlı ekip, Uğurcan Çakır, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik ve Ozan Kabak gibi isimlerle Mart ayında yolculuğa ilk adımı atacak ve D Grubu'ndan çıkmaya çalışacak.2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grupları, fikstürü, yayın programı ve bilmeniz gereken her şeye Sporx ile göz atalım.Frankfurt'taki kura çekimine dördüncü torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda yer aldı. Stefan Kuntz'un öğrencileri, Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.