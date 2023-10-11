EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 7. haftası, perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 7. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında perşembe günü deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise haftayı bay geçecek.
Elemelerde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Perşembe:
D Grubu:
19.00 Letonya-Ermenistan
21.45 Hırvatistan-Türkiye
A Grubu:
21.45 İspanya-İskoçya
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç
E Grubu:
21.45 Arnavutluk-Çekya
21.45 Faroe Adaları-Polonya
I Grubu:
21.45 Andorra-Kosova
21.45 Belarus-Romanya
13 Ekim Cuma:
F Grubu:
19.00 Estonya-Azerbaycan
21.45 Avusturya-Belçika
B Grubu:
21.45 Hollanda-Fransa
21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan
J Grubu:
21.45 İzlanda-Lüksemburg
21.45 Portekiz-Slovakya
21.45 Lihtenştayn-Bosna Hersek
14 Ekim Cumartesi:
C Grubu:
16.00 Ukrayna-Kuzey Makedonya
21.45 İtalya-Malta
H Grubu:
16.00 Kuzey İrlanda-San Marino
19.00 Slovenya-Finlandiya
21.45 Danimarka-Kazakistan
G Grubu:
19.00 Bulgaristan-Litvanya
21.45 Macaristan-Sırbistan
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 7. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında perşembe günü deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise haftayı bay geçecek.
Elemelerde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Perşembe:
D Grubu:
19.00 Letonya-Ermenistan
21.45 Hırvatistan-Türkiye
A Grubu:
21.45 İspanya-İskoçya
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç
E Grubu:
21.45 Arnavutluk-Çekya
21.45 Faroe Adaları-Polonya
I Grubu:
21.45 Andorra-Kosova
21.45 Belarus-Romanya
13 Ekim Cuma:
F Grubu:
19.00 Estonya-Azerbaycan
21.45 Avusturya-Belçika
B Grubu:
21.45 Hollanda-Fransa
21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan
J Grubu:
21.45 İzlanda-Lüksemburg
21.45 Portekiz-Slovakya
21.45 Lihtenştayn-Bosna Hersek
14 Ekim Cumartesi:
C Grubu:
16.00 Ukrayna-Kuzey Makedonya
21.45 İtalya-Malta
H Grubu:
16.00 Kuzey İrlanda-San Marino
19.00 Slovenya-Finlandiya
21.45 Danimarka-Kazakistan
G Grubu:
19.00 Bulgaristan-Litvanya
21.45 Macaristan-Sırbistan