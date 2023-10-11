EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 7. haftası, perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.



Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 7. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.



A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında perşembe günü deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.



Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise haftayı bay geçecek.



Elemelerde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:



Perşembe:



D Grubu:



19.00 Letonya-Ermenistan



21.45 Hırvatistan-Türkiye



A Grubu:



21.45 İspanya-İskoçya



21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç



E Grubu:



21.45 Arnavutluk-Çekya



21.45 Faroe Adaları-Polonya



I Grubu:



21.45 Andorra-Kosova



21.45 Belarus-Romanya



13 Ekim Cuma:



F Grubu:



19.00 Estonya-Azerbaycan



21.45 Avusturya-Belçika



B Grubu:



21.45 Hollanda-Fransa



21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan



J Grubu:



21.45 İzlanda-Lüksemburg



21.45 Portekiz-Slovakya



21.45 Lihtenştayn-Bosna Hersek



14 Ekim Cumartesi:



C Grubu:



16.00 Ukrayna-Kuzey Makedonya



21.45 İtalya-Malta



H Grubu:



16.00 Kuzey İrlanda-San Marino



19.00 Slovenya-Finlandiya



21.45 Danimarka-Kazakistan



G Grubu:



19.00 Bulgaristan-Litvanya



21.45 Macaristan-Sırbistan



