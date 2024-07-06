EURO 2024'e Samet Akaydin damgası!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda'ya talihsiz bir biçimde 2-1 yenildi, EURO 2024'e veda etti.



Heyecan dolu müsabakada Samet Akaydin ön plana çıktı. Vincenzo Montella'nın düzenli olarak forma şansı verdiği Samet Akaydin, Hollanda maçında gösterdiği performansla parmak ısırttı. Samet Akaydin, 35'inci dakikada Arda Güler'in asistinde rakip fileleri havalandırdı.



Tecrübeli savunmacı bu golle birlikte büyük sevinç yaşadı. Samet Akaydin golünden sonra secde etti. Samet Akaydin bu golle birlikte ay-yıldızlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.



OYUNA DEVAM EDEMEDİ



80'inci dakikada Mickey van de Ven'in sert müdahalesi sonrası Samet Akaydin sakatlandı. Milli futbolcu saha içindeki tedavisinin ardından sedyeyle kenara geldi.



GÜRCİSTAN MAÇINDA GOLÜ ENGELLEDİ



Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan karşısında yıldızlaşmıştı. Milli futbolcu, son dakikada kaleye doğru giden topa kafayla müdahale etmiş ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel olmuştu.



Merih Demiral'a UEFA'dan verilen skandal cezanın ardından Vincenzo Montella'nın ilk 11'de şans verdiği milli futbolcu, Hollanda müsabakasında da dikkat çeken bir performans sergiledi.



