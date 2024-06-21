EURO 2024 D Grubu'nda genel görünüm: Polonya veda etti

EURO 2024 D Grubu'nda ikinci maçlar sona erdi. İkinci maçlar sonunda 4'er puanlı Hollanda ve Fransa ilk iki sırada yer aldı. Puansız Polonya, EURO 2024'e veda etti.

EURO 2024 D Grubu'nda genel görünüm: Polonya veda etti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ikinci müsabakalarda Polonya ile Avusturya ve Hollanda ile Fransa karşılaştı.

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Avusturya, Polonya'yı 3-1 yendi. Leipzig Stadı'nda oynanan mücadelede ise Hollanda ile Fransa ise 0-0 berabere kaldı.

İkinci maçların ardından Hollanda ve Fransa 4'er puanla ilk iki sırada yer aldı. İki takımın ardından 3 puanlı Avusturya ve puansız Polonya sıralandı.

POLONYA VEDA ETTİ

İlk iki maçında puanla tanışamayan Polonya, EURO 2024'e veda eden ilk takım oldu.

Puan durumu

D Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV. P
Hollanda 2 1 1 0 2 1 1 4
Fransa 2 1 1 0 1 0 1 4
Avusturya 2 1 0 1 3 2 1 3
Polonya 2 0 0 2 2 5 -3 0
Üçüncü maçların programı

D Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak son maçların programı şöyle:

Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı)

Fransa-Polonya (BVB Dortmund Stadı)

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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