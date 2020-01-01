EURO 2020'ye kendi kalesine gol atanlar damga vurdu!

EURO 2020'ye kendi kalesine atılan goller damga vurmaya devam ediyor.



İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka ile oynadığı mücadelede Simon Kjaer kendi kalesini sarsarken, bu gol turnuvadaki 11. kendi kalesine gol oldu.



Avrupa şampiyonaları tarihindeki toplam 9 kendi kalesine gole oranla, sadece bu turnuvada 11 kendi kalesine gol çıkması inanılmaz bir istatistik olarak göze çarptı.



Kendi kalesine gol atanlar;



Merih Demiral

Mats Hummels

Wojciech Szczesny

Ruben Dias

Rafael Guerreiro

Lukas Hradecki

Martin Dubravka

Juraj Kucka

Pedri

Denis Zakaria

Simon Kjaer



