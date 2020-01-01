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EURO 2020'ye kendi kalesine gol atanlar damga vurdu!

EURO 2020'ye kendi kalesine atılan goller adeta damga vurdu.

EURO 2020'ye kendi kalesine gol atanlar damga vurdu!
EURO 2020'ye kendi kalesine atılan goller damga vurmaya devam ediyor.

İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka ile oynadığı mücadelede Simon Kjaer kendi kalesini sarsarken, bu gol turnuvadaki 11. kendi kalesine gol oldu.

Avrupa şampiyonaları tarihindeki toplam 9 kendi kalesine gole oranla, sadece bu turnuvada 11 kendi kalesine gol çıkması inanılmaz bir istatistik olarak göze çarptı.

Kendi kalesine gol atanlar;

Merih Demiral
Mats Hummels
Wojciech Szczesny
Ruben Dias
Rafael Guerreiro
Lukas Hradecki
Martin Dubravka
Juraj Kucka
Pedri
Denis Zakaria
Simon Kjaer

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