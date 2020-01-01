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EURO 2020 finalini Kuipers yönetecek!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Hollandalı Kuipers yönetecek.

EURO 2020 finalini Kuipers yönetecek!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda oynanacak final mücadelesine 48 yaşındaki Kuipers'in atandığı kaydedildi.

Karşılaşmada Kuipers'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. İspanyol Carlos Del Cerro Grande ise maçın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

UEFA organizasyonlarında daha önce 6 kez final yöneten Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde düdük çalan ilk Hollandalı hakem olacak.

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